قال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، إن السعودية اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثبتت أنها الدولة الأكثر تقدما وازدهارا، لما حققته من قفزات نوعية سياسيا واقتصادية، مؤكدا أن اليوم الوطني السعودي الـ92 مناسبة تعني الشعوب العربية والإسلامية وخصوصا السوريين، لما للمملكة من مكانة خاصة في قلوب الشعب السوري.

وأكد جاموس في تصريح لـ«عكاظ» بمناسبة الذكرى الـ92 لليوم الوطني السعودي؛ أن التطور الذي شهدته المملكة في الآونة الأخيرة يعكس حكمة القيادة السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، اللذين وضعا المملكة في مكانة دولية معتبرة على المستويات كافة.

وأشاد بالإنجازات الكبيرة التي حققتها السعودية وفق رؤية 2030 في فترة زمنية وجيزة، بدءا من البنية التحتية إلى التحول الكبير في المجال الاقتصادي والسياحي، إذ جذبت السعودية الأنظار العالمية بسبب التحولات الإيجابية المستنيرة في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وثمن جاموس مواقف السعودية تجاه الشعب السوري على مستوى الدعم الإنساني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، مرورا بخدمة ضيوف الرحمن في الأماكن المقدسة، مبينا أن ما تقوم به المملكة يستحق كل الشكر والتقدير من الشعوب العربية والإسلامية، ما يؤكد أنها قدوة يحتذى بها بسبب حيوية وإنجازات هذا البلد على المستوى العربي والإقليمي والسعودي.

وبين أن الوزن السياسي والاقتصادي الذي حظيت به المملكة يعود إلى تراكم الثقة الدولية التي تحظى بها المملكة منذ الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ موضحا أن السعودية اليوم دولة ذات رؤية متكاملة، من خلال رؤية 2030 التي أصبحت حديث الأوساط الدولية، لما حققت من تغييرات إيجابية في المملكة من حيث التوجهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي عكست حكمة القيادة.

وتوجه رئيس هيئة التفاوض السورية، بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متمنيا الأمن والاستقرار والازدهار للمملكة قيادة وشعبا، لافتا إلى أن ما شهدته المملكة في السنوات القليلة الماضية يؤكد أن المملكة العربية السعودية أصبحت مثالا يحتذى به في رفعة وتقدم الدول.