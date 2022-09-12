أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز قراراً بتعيين اللواء الدكتور حمود بن سليمان بن حمود الفرج مديراً عاماً للدفاع المدني، خلفاً للفريق سليمان بن عبدالله العمرو.

وتقلد الفرج مناصب عدة وإدارات في الدفاع المدني كان آخرها تعيينه نائباً لمدير عام الدفاع المدني، وقائداً لقوات الدفاع المدني في الحج.

كما تولى قيادة قوات الطوارئ الخاصة وقائد فريق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني، وحصل على عدد من الأوسمة والتقديرات، وشارك في عشرات الاجتماعات والورش الخاصة بموسمي الحج والعمرة وأعمال الطوارئ في المشاعر المقدسة والجمرات، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية، وساهم في إعداد خطط الطوارئ والكوارث على المستوى الوطني.