برعاية وتشريف رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، تنطلق بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة والخيل المصرية «كحيلة»، في نسختها الثانية على التوالي اليوم (الأربعاء) بمشاركة 511 رأساً من الخيل العربية الاصيلة من مختلف دول العالم تتنافس فيها على 48 لقبا، لتستمر حتى 29 مايو 2022، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن البطولة تقام اعتزازاً بتاريخ وتراث الخيل العربية الأصيلة وإبراز هذه الرياضة العريقة وجهود المملكة في النهوض بها في المحافل المحلية والدولية، منوهة إلى أن البطولة تعد أحد أهم بطولات الخيل العربية الأصيلة في المنطقة، وتجيء تكريماً لخيل الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وأفضل هداياه لملوك العالم.

وبينت اللجنة أن البطولة ستكون بواجهة الرياض التي تقع في محيط مطار الملك خالد الدولي، في وسط صالة مغلقة مكتملة الخدمات، إذ تحتوي صالة العرض الرئيسية على 3 مناطق للجلوس، ومنطقة للضيافة، ومنطقة استعراض الخيل، ومنطقة الفعاليات، ومنطقة الأطعمة، وتستمر فترة الفعاليات من الساعة الـ1 ظهراً وحتى الساعة الـ11 مساء.