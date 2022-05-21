جذبت منطقة «جدة ويفز» إحدى مناطق الفعاليات البحرية المميزة في موسم جدة 2022؛ عشاق الفعاليات البحرية والرياضات المشوقة؛ بالعديد من الأنشطة المميزة لمرتادي البحر؛ والباحثين عن الأجواء البحرية الفريدة وتجربة المغامرات المائية المتنوعة.

واستقطبت مثل هذه الفعاليات المبتكرة زوار الموسم من داخل جدة وخارجها؛ حيث تتيح «جدة ويفز» لمختلف الشرائح العمرية الاستمتاع بالعروض الحماسية مثل: «دراجات شيلر» المائية المصممة لإيجاد تجربة مائية مشوقة، و«التجديف بالكاياك» وهي إحدى الفعاليات البحرية التي يستطيع فيها الزائر الإستمتاع بالأجواء المنعشة تحت أشعة الشمس، و«السي پوپ» وهي عبارة عن سكوترات صديقة للبيئة تتيح استكشاف البحر بطريقة جديدة ومبتكرة.

وتطرح «جدة ويفز» تجربة القوارب وخوض رحلة ممتعة وسط البحر، وممارسة الرياضات المختلفة التي تستهوي الكثير من الزوار والسياح، كما توفر تجربة ركوب «الجت سكي»، و«التجديف بالوقوف»، وزورق الصيد «هوبي» المجهز بأحدث التقنيات، ورياضة «الفلاي بوردنق» الطائرة بارتفاع 30 متر.

كما سجلت «جدة ويفز» إقبالاً كبيراً من السياح وزوار جدة من عشاق الفعاليات البحرية بمختلف الأعمار خاضوا خلالها العديد من التجارب المشوقة واستمتعوا بالعروض المقدمة في أجواء بحرية فريدة.

حديقة الأمير ماجد والثقافات المتنوعة

نقلت حديقة الأمير ماجد زوار موسم جدة بين الثقافات المتنوعة وذلك ضمن فعالياتها تحت شعار «ملتقى الثقافات» وسط حضور كبير من محبي الثقافات والتنوع في الفعاليات من مختلف الجنسيات.

وخصصت إدارة الموسم فعالية اليوم الجمعة 20 مايو للثقافة الإندونيسية «رحلة إلى إندونيسيا»، حيث شهد زوار الحديقة عروضاً فنية وثقافية وترفيهية مختلفة تجسد الثقافة الإندونيسية العريقة وتعرف الزوار بالحضارة الإندونيسية المتنوعة، كما أقيم معرضاً للثقافة والفنون، والعديد من العروض الحية التي لاقت استحسان الجمهور وتفاعل معها كثيراً.

وتأتي الفعاليات الثقافية التي تحتضنها حديقة الأمير ماجد نهاية كل أسبوع في إطار حرص إدارة موسم جدة على تنوع فعاليات وبرامج الموسم وتلبيتها لمختلف الرغبات، إضافة إلى تعزيز الترابط الثقافي بين الشعوب والتعريف بحضارات الدول وثقافاتها وفنونها المتنوعة، حيث تم تخصيص فعاليات كل أسبوع لدولة.

وتستقبل حديقة الأمير ماجد زوارها يومياً بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المشوقة، كما تتكامل فيها الخدمات والتجهيزات ليقضي فيها الزائر رحلة ممتعة مع أفراد أسرته، كما تقام في الحديقة عروض حيّة وفلكلور ثقافي منوع وفعاليات ترفيهية للأطفال، كما تضم عددا من المتاجر ومنطقة لعروض التحدي والألعاب، وتجربة بيت الرعب وغيرها من فعاليات.

«جدة آرت بروميناد» تستهوي المرتادين بالعروض الحية

شهدت منطقة جدة آرت بروميناد إحدى مناطق فعاليات موسم جدة أمس (الجمعة) إقبالاً كبيراً من زوار الموسم الذي استمتع بالفعاليات والعروض الحية المقدمة وتفاعل معها وسط أجواء احتفالية مميزة على الواجهة البحرية.

وخصصت إدارة موسم جدة الدخول لمنطقة جدة آرت أمس «مجاناً» للزوار، وسط منظومة خدمات متكاملة للتسهيل على الزوار قضاء أجمل الأوقات فيها والاستماع بالعروض والبرامج المتنوعة المقدمة لهم، حيث شهدت ساحات جدة آرت إقبال كبيراً من الأسر والأطفال والشباب من الجنسين منذُ الساعات الأولى لافتتاح المنطقة.

وتضمنت عروض جدة آرت بروميناد برامج وفقرات مسرحبة على الواجهة البحرية وعروض الألعاب النارية، وفعاليات ترفيهية، وتضم أكثر من 95 متجرًا ومطعمًا ومقهى، ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال، وبرج استكشاف والعديد من الخيارات الأخرى المميزة.

عروض إبداعية في قرية «الأنيمي»

واصلت «قرية الأنيمي» بموسم جدة الأولى من نوعها في العالم عروضها المشوقة في يومها الثاني وسط حضور كبير من الزوار امتلأت بهم ساحات القرية ومواقع فعالياتها.

وافتتحت فعاليات اليوم الثاني بساعة أوتاكو المخصصة للمسابقات والحوارات مع شخصيات مؤثرة في عالم الأنيمي، تلتها عروض الأنيمي الموسيقية، كما استمتع الزوار في اليوم الثاني بأطول مسيرة تنكرية لأشهر شخصيات الأنيمي، وسط تسابق الزوار لالتقاط الصور معها، وتضمنت الفعاليات كذلك حواراً مع مؤلفة أشهر قصص مانجا الرعب اليابانية.

وحظيت الحفلة الغنائية للفنانة رشا رزق بإقبال كبير من الزوار من الصغار والكبار ومن مختلف الأعمار امتلأت بهم منطقة الحفل منذ وقت مبكر، حيث أطربت الجمهور بمجموعة مميزة من أبرز الأغاني الشهيرة لمسلسلات الأنيمي تفاعل معها الجمهور كثيراً، كما قدمت الفنانة Eir Aoi مجموعة من أغاني الأنيمي التي أعادت الجمهور للماضي الجميل وصفق لها كثيراً، واختتمت عروض اليوم الثاني بعرض سينمائي مميز نالت إعجاب الحضور من الأسر والأطفال.

وتتواصل اليوم (السبت) فعاليات قرية الأنيمي بالعديد من العروض والفقرات المميزة منها عروض سينمائية وعروض أنيمي وساعة أوتاكو، كما تختتم الفنانة رشا رزق حفلاتها غدا وتشهد القرية كذلك العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية المتنوعة.