كشف عضو لجنة التحكيم في معرض آيسف 2022 المبتعث السعودي لدرجة الدكتوراه في تخصص الهندسة الكهربائية من قبل الهيئة الملكية بالجبيل والمحاضر في كلية الجبيل الصناعية المهندس مبارك بن العياط العنزي، أن فوز المنتخب السعودي المشارك في المعرض حقق الفوز بكل جدارة واقتدار وسط منافسة كبيرة وشرسة من بقية المشاركين من جميع الدول وقال العنزي لـ«عكاظ» عن آلية التحكيم في المعرض «يتم تحكيم كل مشروع مشارك في مختلف التخصصات من قبل محكمين مختصين في المجال نفسه، ويخضع المتسابق لبعض الاختبارات، وان يكون مشروع السباق ذا هدف وفكرة جديدة ومدعوما بخطوات. وتتولى اللجان اختيار افضل المشاريع والتصويت عليها بالاجماع».العنزي، أكد قدرة الطالب السعودي على تحقيق التفوق مثلما حدث مع عبدالله الغامدي بحصوله على جائزة أفضل عالم باحث على مستوى العالم بعد منافسة مع 1700 بحث من 65 دولة، عن مشروعه في إنتاج وتخزين الهيدروجين، منوها بمشاريع جميع الطلاب والطالبات السعوديين ووصفها بالابداعية والمتميزة.