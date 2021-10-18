أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن فرق الرقابة البيئية في المركز ضبطت مضرمي حريق إطارات في أحد مرادم المنطقة الشرقية.

وكشف المركز أن المضبوطين المتسببين في تلويث البيئة تمت إحالتهم للجهات الأمنية ويخضعون للمساءلة والتغريم طبقا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وتطبيق العقوبات حسب النظام.