أشاد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمواقف وأفكار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، التي طرحها في مقابلة تلفزيونية يوم (الثلاثاء).

وقال الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان.. عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم».

وأضاف أنها قيادة تعرف طريقها جيدا نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها.

واختتم تغريدته بالقول: «أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح».