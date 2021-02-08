فتحت مديرية الشؤون الصحية في جدة تحقيقاً موسعاً في ادعاءات ممثلة تونسية زعمت في مقابلة تلفزيونية بإحدى الفضائيات العربية أنها عملت طبيبة استشارية في التجميل دون شهادات أو تصريح في إحدى العيادات. واستمعت صحة جدة إلى إفادات وأقوال أصحاب عيادات وصوالين على خلفية انتحال الممثلة التونسية صفة استشارية، وكشفت المعلومات المبدئية لـ«عكاظ» أن الممثلة المنتحلة لصفة الاستشارية عملت في صالون تجميل في جدة قبل نحو 13 عاماً لا في عيادة كما زعمت في المقابلة التلفزيونية، إذ زعمت أنها عملت استشارية لنحو 6 سنوات في عيادة تجميل دون مؤهل علمي أو تصريح عمل، وأجرت عمليات لعدد من المترددات إلى عيادتها!في المقابل علمت «عكاظ» أن عيادة التجميل أنكرت علاقتها بالممثلة التونسية وتوظيفها، وتجري الجهات المعنية تحقيقات مع أطراف عدة حول الوقائع والمعلومات التي وردت على لسان الممثلة.