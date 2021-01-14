وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره أمس (الأربعاء)، اتفاقية مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية لتنفيذ عدد من الحملات الطبية بمجال مكافحة العمى والأمراض المسببة في 5 دول، للعام 2020 – 2021م، بقيمة 2.310 مليون دولار. وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، فيما وقعها عن المؤسسة الأمين العام الدكتور عادل الرشود. وبموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ 41 حملة طبية بمشاركة متطوعين وأطباء سعوديين في كل من: اليمن، وبنجلاديش، والسودان، ونيجيريا، وباكستان، يتم خلالها إجراء 16400 عملية جراحية وصرف 41000 نظارة طبية، وفحص 205000 شخص، يستفيد منها 262400 فرد.وأكد الغامدي أن الاتفاقية تأتي امتدادا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المحتاجين وتقديم العلاج للمرضى والمصابين وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة.وفي سياق متصل، وزع المركز أمس 1099 كرتون تمور للنازحين في مدينة مأرب استفاد منها 1099 أسرة، وتوزيع 1700 كرتون تمور للنازحين والفئات الأشد ضعفا في مديرية المظفر بمحافظة تعز استفاد منها 1700 أسرة، فيما تم توزيع 2250 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة استفاد منها 2250 أسرة.كما واصل المركز تنفيذ مشروع تأمين وتوزيع المواد الغذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش، وذلك تلبية للنداءات العالمية المتكررة للإسهام في التخفيف من معاناتهم، ودعمًا لخطة الاستجابة السريعة لعام 2020م والخاصة بأزمتهم الإنسانية. إذ وزع المركز أمس الأول 43 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية استفاد منها 9000 فرد في مخيم أوخيا بمنطقة كوكس بازار، ضمن المشروع المنتظر تنفيذه في أكثر من 20 منطقة في بنجلاديش ويستفيد منه أكثر من 120 ألفا من اللاجئين والمجتمع المستضيف.