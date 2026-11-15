موسكو تلوّح بالحسم العسكري.. وزيلينسكي يحذر من تصعيد يهدد أوكرانيا

صعّدت روسيا لهجتها تجاه أوروبا، وهددت باستخدام القوة لتحقيق أهدافها في أوكرانيا إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام، في وقت حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تصاعد الهجمات الروسية على البنية التحتية، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن شروط التسوية ودور الأوروبيين في المفاوضات.



وحذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم (الأحد)، من أن موسكو ستضطر إلى تحقيق أهدافها بالقوة إذا لم تكن الدول الأوروبية راغبة في التوصل إلى اتفاق سلام، مؤكداً أن مناقشة مستقبل التسوية مع الأوروبيين ستكون ضرورية في مرحلة ما، شريطة وجود رغبة حقيقية لديهم في إنهاء الحرب. وشدد على أن التسوية الأوكرانية لا يمكن فصلها عن إعادة صياغة منظومة الأمن الأوروبي، معتبراً أن الملفين يجب أن يناقشا ضمن إطار واحد.



من جهته، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اشتراط وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات بأنه «طريق مسدود»، وانتقد المواقف الأوروبية، خصوصاً دعوات مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى هدنة تسبق أي تسوية سياسية، معتبراً أن الأوروبيين يسعون إلى اللحاق بالمسار التفاوضي.



وتأتي التصريحات الروسية بعد محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة استضافتها أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر، دون تحقيق اختراق بشأن القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها الأراضي والضمانات الأمنية، رغم التفاهم المبدئي بشأن تبادل واسع للأسرى. بدوره، حذر زيلينسكي من اتساع نطاق الضربات الروسية، معلناً أن القوات الروسية استخدمت خلال أسبوع أكثر من 2300 طائرة مسيرة هجومية و1590 قنبلة جوية و15 صاروخاً من أنواع مختلفة. وأفاد بأن الهجمات استهدفت منشآت الطاقة في زابوريجيا وسومي وأوديسا وجيتومير وكيروفوهراد، إلى جانب البنية التحتية للسكك الحديدية في دنيبرو وخاركيف وزابوريجيا، وأسفرت عن إصابة 16 شخصاً. وتتزايد المخاوف الأوكرانية من استهداف شبكة الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل صعوبة اعتراض بعض الطائرات المسيرة الروسية النفاثة.



وبين التلويح الروسي باستخدام القوة، والتمسك الأوكراني بالضمانات الأمنية ووقف الهجمات، لا تزال المفاوضات تراوح مكانها، وسط خلافات بشأن مصير الأراضي الأوكرانية وشكل الأمن الأوروبي ومشاركة الدول الأوروبية في أي اتفاق محتمل.



وفي تطور آخر، أثار زيلينسكي أزمة القيود المفروضة على منظومة الاتصالات الفضائية «ستارلينك» و«ستارشيلد» التابعة لشركة «سبيس إكس»، قائلاً إن فقدان الاتصال عند تجاوز الطائرات المسيرة سرعة 161 كيلومتراً في الساعة يحد من قدرة الطائرات الاعتراضية الأوكرانية على التصدي للمسيرات الروسية. وطالب كييف بتنسيق الجهود مع واشنطن والشركة لمعالجة المشكلة، فيما نفت «سبيس إكس» إدخال قيود جديدة أو إجراء تغييرات على تشغيل أقمارها الصناعية.