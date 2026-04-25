بوساطة مصرية.. واشنطن تبحث التطبيع مع أريتريا

ذكرت أنباء في واشنطن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجرت محادثات مع حكومة الرئيس الأريتري أسياس أفورقي، بشأن إمكان تطبيع العلاقات مع أريتريا الواقعة في القرن الأفريقي، التي تملك ساحلاً استراتيجياً على البحر الأحمر.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية ذكرت أن مبعوث ترمب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس التقى الرئيس الأريتري خلال الأشهر الماضية في محادثات توسطت فيها مصر.

ونقل موقع «سيمافور» الأمريكي عن مصدر مطلع قوله :إن وزارة الخارجية الأمريكية قررت منذ فترة طويلة ضرورة إعادة النظر في القطيعة الأمريكية الأريترية. لكن محللين رجحوا أن يُمنَى المسعى الأمريكي بالإخفاق، بسبب تشدد الرئيس أفورقي في موقفه من الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

ويحكم أفورقي أريتريا منذ حصولها على الاستقلال في عام 1993. وتشهد العلاقات بين أريتريا وجارتها إثيوبيا توتراً شديداً منذ أكثر من عامين. وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قال مراقبون إن مصر تسعى إلى استخدام أريتريا "مخلب قط "ضد إثيوبيا، بسبب خلافات القاهرة مع أديس أبابا، المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

 25 أبريل 2026 - 17:54 | آخر تحديث 25 أبريل 2026 - 17:54
«عكاظ» (واشنطن) OKAZ_online@
