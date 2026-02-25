بمشاركة فنانين سعوديين وعرب.. أتيليه جدة يطلق «رمضانيات».. الأحد

في نسخته الـ19 على التوالي، يطلق أتيليه جدة الأحد القادم، معرضه الأثير «رمضانيات» بمشاركة 100 فنان سعودي وعربي بأعمال يتجاوز عددها نحو ١٥٠ عملاً مستلهماً من روح الحضارة والفنون الإسلامية.



وتعكس الأعمال المطروحة رؤى فكرية متنوعة، مجسدة العمارة والزخارف الإسلامية، ومنها أعمال بالخط العربي التي تعبّر عن روحانيات شهر رمضان، فضلاً عن بعض الآيات القرآنية.



ويمثل المعرض الذي يفتتحه الدكتور المهندس نبيل النقيب هذا الموسم ويستمر طوال شهر رمضان تقليداً سنوياً، وبحسب مدير الأتيليه هشام قنديل فإنهم يحرصون على التعرف على أعمال أهم الفنانين العرب تحت سماء جدة، مبيناً أنه ستقام على هامش المعرض أمسية ثقافية بمشاركة الفنانين والنقاد.



ويتسم المعرض بالتنوع الواسع ما بين الأعمال المعبرة عن روحانيات الشهر الفضيل، والفلكلور الشعبي بمختلف دلالاته وعناصره، فضلاً عن أعمال أخرى اتسمت بالحداثة، مشكلاً ساحة تضم جميع الاتجاهات الفنية.



وفي صدارة أعمال المعرض، لوحة نادرة لرائد الحركة التشكيلية السعودية الفنان الكبير عبدالحليم رضوي، وعملان للفنان الكبير الراحل فهد الحجيلان، وعمل للفنان الراحل نبيل راشد الذي وافته المنية في هذه الأيام، وعمل آخر للمرحوم هاشم سلطان الفائز بجائزة بينالي بنغلاديش الدولي، وعمل آخر للراحل الكبير سمير الدهام.



ويشهد المعرض تنظيم حوارات تشكيلية بمشاركة الفنانين والنقاد، ويشارك من السعودية الفنانون؛ عبدالله حماس وعبدالله إدريس ومحمد الرباط ونوال مصلي وفهد السليمان وعبدالرحمن المغربي وفهد خليف وعبدالعزيز العواجي وأحمد الخزمري وأحمد حسين ومحمد الشهري وعصام عسيري ومحمد الخبتي وحسين دقاس وثامر الرباط وباسم الشرقي وحسن سعد وخالد الزهراني وعُلا حجازي والدكتورة هناء حجازي وهويدا الصوفي ووهيب زقزوق وأروى نواري وأمل فلمبان وريم الديني وزهرة خلف ولينا الكثيري ووضحى القحطاني وسهام منصوري وحياة الغامدي وأفراح الغامدي وأمل الرحيلي وفاطمة محيي الدين وسحر عناني وسوزان الخياط ومهدي عقيلي وعبدالله القثامي ومنال أمير وفوزية القثامي وأماني غيث وأمل الرحيلي وغدير حميد وأمل جمل الليل وأمجاد شوقي ونجوى أبو طالب ومحمد آل سليم الزهراني وفاطمة حكمي وسلوي حجر ورنا نورالدين وجميلة الذبياني.



وتشارك أيضاً في المعرض مجموعة من الفنانين العرب تتصدرها المشاركة المصرية ومنهم الفنانون الدكتور أحمد نوار وجورج بهجوري ومصطفى الفقي والدسوقي فهمي وصلاح عناني محمد عبله ورضا عبدالسلام ومحمود أبو العزم دياب ونقيب التشكيليين المصريين طارق الكومي وأيمن السمري وخالد سرور وحمدي أبو المعاطي وسامي البلشي وعبدالفتاح البدري وسعيد بدر وعلي حسان وعماد إبراهيم ومحسن أبو العزم ومحمد غانم ونادر هلال وزكريا القاضي ونيفين الرفاعي ووليد جاهين وعمر سنادة وعاطف أحمد ومحمد التهامي وكمال السماك ومحمد ثابت ومحمد الصياد وزينب صبحي وهاني السيد وأحمد مجدي وأحمد القط، ومن سورية الفنانة لميس الحموي، ومن قطر محمد العتيق، ومن فلسطين عبدالله عريشة، ومن السودان عمر صبير وعبدالعزيز بوبي عشر، إضافة إلى سعيد الخضري ومنذر شرابي وبسمة العواضي وفاطمة باعظيم ونور التركي وعبدالحميد الفقي.