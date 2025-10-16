ضبطت وزارة الداخلية الكويتية شبكة تمويل إرهابي مرتبطة بحزب محظور، تستهدف النيل من أمن البلاد وزعزعة نظامها العام، مؤكدة أن الجهات الأمنية تتابع بحزم كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الكويت واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التحريات الأمنية الدقيقة كشفت عن قيام المتهمين بتهريب الأدوية والأموال إلى خارج البلاد، بغرض دعم وتمويل ذلك الحزب الإرهابي، مشيرة إلى أن عمليات المتابعة والرصد الميداني المكثفة أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين والعثور على أدلة ومضبوطات تؤكد تورطهم في أنشطة تمويلية مشبوهة، إضافة إلى تسهيل عمل إحدى الصيدليات داخل مستشفى خاص لخدمة أغراض الحزب.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها ستتصدى بكل قوة وحزم لأي محاولة تستهدف دعم أو تمويل الجماعات الإرهابية، مشددة على أن الحفاظ على أمن الكويت وأمان المواطنين الكويتيين والمقيمين يمثل أولوية قصوى لأجهزتها الأمنية.