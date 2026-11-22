سمحت وزارة البلديات لمغاسل الملابس بممارسة نشاط غسيل مفروشات المستشفيات وملابس المرضى وإضافته كقسم إضافي منفصل بالمغاسل المركزية وفق شروط صارمة ومتطلبات حديثة.

تقسم المغسلة لمنطقتين، منطقة ملوثة وأخرى نظيفة مع جدار يفصل بين المنطقتين وإمكانية التواصل البصري وتقسيم العمال بين الاثنتين وتطبيق الترميز اللوني لملابسهم. ومن الشروط أيضاً أن تكون مناطق العمل الملوثة والنظيفة مجهزة بأدوات تطهير وتنظيف الأيدي والملابس الوقائية كالقفازات، الكمامات، غطاء الشعر ومريلة تغطية الجسم ذات الاستخدام الواحد وإلزام جميع العمال باستعمال وسائل الحماية الشخصية على أن تكون منطقة استقبال وفرز الملابس والمفروشات الملوثة تحت ضغط جوي سالب في نظام التهوية لمنع انتقال الأمراض للمناطق المختلفة وأجهزة للمراقبة بصورة مستمرة ويتم تسجيل قراءة هذه الأجهزة باستمرار في سجلات موجودة لدى مشرف المغسلة وتطهير سيارات النقل بعد كل رحلة ويسبق ذلك استلام الغسيل الملوث في حاويات محكمة الإغلاق مطبق عليها نظام الترميز اللوني على أن يتم الغسيل في وسط (71 درجة مئوية) على الأقل ولمدة لا تقل عن 25 دقيقة وتوفير المجففات الكهربائية كخطوة إضافية للتطهير بعد عملية الغسيل. ومنعت القواعد المحدثة السماح للمستفيدين الرجال بتغيير ملابسهم داخل المغسلة إلا في حال وجود غرفة لهذا الغرض. وتضمنت شروط مغاسل الملابس والمفروشات تصريف الهواء الحار الناتج من الغسالات إلى خارج المغسلة عبر تمديدات جانبية لا تكون ظاهرة في واجهة المغسلة ويمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المغسلة والمواقف العامة. ومنعت التحديثات تقديم خدمة غسيل البطانيات والستائر والسجاد إلا في حال توفر الأجهزة المخصصة لذلك أو يكون متعاقد مع مغسلة مركزية وإخبار العميل في حالة التجفيف اليدوي.