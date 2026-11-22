توصلت دراسة علمية بجامعة الحدود الشمالية إلى أن المركبات الثقيلة تسهم بصورة بارزة في انبعاثات أكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة بمدينة عرعر، رغم محدودية أعدادها مقارنة بإجمالي المركبات، كاشفةً عن تفاوت مستويات الملوثات البيئية وفق خصائص المركبات وظروف تشغيلها وأنماط الحركة المرورية.



وجاءت هذه النتائج ضمن دراسة علمية نشرها فريق بحثي من الجامعة في مجلة Journal of Ecological Engineering، تناولت تقييم انبعاثات المركبات وآثارها البيئية في مدينة عرعر، من خلال تقدير مستويات الملوثات الناتجة عن حركة المركبات، وتحليل مساهمة فئاتها المختلفة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وملوثات الهواء.



توظيف نماذج متخصصة



واعتمدت الدراسة على جمع وتحليل بيانات حركة المركبات وتصنيفها وسرعاتها على أحد الطرق الرئيسة في المدينة، مع توظيف نماذج متخصصة لتقدير انبعاثات عدد من الملوثات، شملت ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة، وتحليل التباين في مستوياتها وفق خصائص المركبات وظروف تشغيلها.



وأبرزت الدراسة أهمية مراعاة خصائص أسطول المركبات وأنماط تشغيله عند تقييم مصادر تلوث الهواء في المناطق الحضرية، وحددت الملوثات الرئيسة المرتبطة بحركة النقل والمساهمة النسبية لفئات المركبات المختلفة فيها، بما يساعد على تحديد مصادر الانبعاثات ذات الأولوية في جهود الحد من تلوث الهواء.



مؤشرات وتقديرات علمية



و توفر نتائج الدراسة مؤشرات وتقديرات علمية يمكن الاستفادة منها في دراسات تقييم الأثر البيئي، وتطوير إستراتيجيات خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية في قطاع النقل.



وتأتي الدراسة امتداداً لإسهامات جامعة الحدود الشمالية البحثية في معالجة القضايا البيئية، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي في مجالات جودة الهواء والاستدامة والحد من التلوث، وتوظيف النمذجة العلمية وتحليل البيانات لدعم القرارات البيئية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.