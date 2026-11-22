يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة خدماته التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن في ميقات ذي الحليفة، ضمن جهوده المستمرة لتوعية المعتمرين والزوار وتبصيرهم بأحكام المناسك، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء عباداتهم وفق الهدي النبوي.

وتشمل الخدمات تقديم الإرشاد المباشر والإجابة عن استفسارات المعتمرين والزوار المتعلقة بأحكام العمرة والزيارة، إلى جانب توزيع الكتب والمطبوعات الشرعية بعدة لغات، من بينها «المختصر في صفة الحج والعمرة والزيارة»، و«التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة»، و«الدعاء من الكتاب والسنة»، و«حصن المسلم»، و«أعمال الحج».

وتهدف هذه الجهود إلى نشر الوعي الشرعي، وتعريف ضيوف الرحمن بأحكام المناسك وآداب الزيارة، وتيسير وصول المعلومات والإرشادات إليهم بمختلف لغاتهم، بما يمكنهم من أداء عباداتهم على بصيرة، ويثري تجربتهم في رحاب المدينة المنورة.