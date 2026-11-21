بحث وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، خلال لقائه مسؤولي مركز جامعة دوك في واشنطن، فرص توسيع التعاون الأكاديمي والاستثماري بين المؤسسات التعليمية السعودية والجامعة الأمريكية، إلى جانب استكشاف مجالات تقديم الخدمات والبرامج التعليمية داخل المملكة.

وشهد اللقاء تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة معارف للتعليم وجامعة دوك الأمريكية، وإطلاق شراكة تستهدف دعم الأبحاث التطبيقية، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتنفيذ المبادرات التدريبية والتنفيذية، إضافة إلى تعزيز التطوير المهني للمعلمين والعمل على إنشاء مركز تميّز للجامعة في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات وزارة التعليم الرامية إلى توسيع الشراكات الدولية، واستقطاب الخبرات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في رفع جودة البرامج التعليمية وتطوير منظومة التعليم في المملكة.