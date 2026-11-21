أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي عن ضبط 10,783 مخالفًا؛ بينهم 5,718 مخالفًا لنظام الإقامة، و2,797 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2,268 مخالفًا لنظام العمل.

كما ضبطت الجهات المختصة 1,373 شخصًا أثناء محاولتهم دخول المملكة بطرق غير نظامية، إضافة إلى 28 شخصًا خلال محاولتهم مغادرة المملكة بطريقة مخالفة للأنظمة.

وفي إطار مكافحة التستر على المخالفين، جرى ضبط 14 شخصًا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم.

وبلغ عدد الوافدين المخالفين الخاضعين حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 40,941 وافدًا؛ منهم 38,730 رجلًا و2,211 امرأة، فيما أُحيل 23,250 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق السفر، وأُحيل 10,814 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، ورُحّل 11,915 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم أو إيواءهم أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم يُعد جريمة تستوجب عقوبات مشددة، تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إلى جانب مصادرة وسائل النقل أو المساكن المستخدمة والتشهير بالمخالفين.