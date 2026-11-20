أكد إماما وخطيبا المسجد الحرام والمسجد النبوي في خطبتي الجمعة، اليوم، أهمية الاعتدال والاستغفار باعتبارهما من أعظم أسباب صلاح الفرد واستقرار المجتمع، داعيين المسلمين إلى التمسك بمنهج الوسطية، والتوبة الصادقة، وتحري الحقائق، والرجوع إلى المصادر الموثوقة.

وأوضح إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، في خطبته بمكة المكرمة، أن الاعتدال سنة إلهية ومنهج شرعي متكامل، تقوم عليه حياة الإنسان في عبادته ومعاملاته وشؤون دنياه وآخرته، بعيدًا عن الإفراط والتفريط. وبيّن أن الشريعة الإسلامية أقامت حياة المسلم على التوازن بين حقوق الله وحقوق النفس والخلق، وبين عمارة الدنيا والاستعداد للآخرة، مؤكدًا أن نجاح الإنسان لا يتحقق بالتفوق في جانب واحد، بل بحسن الجمع بين مختلف جوانب الحياة.

وأشار الشيخ الدوسري إلى أن الاعتدال يقوم على فقه الأولويات وتقديم الأهم على المهم، وضبط الأمور بميزان الشرع، مستشهدًا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بوصفها النموذج الأكمل في التوازن والوسطية. وشدد على أهمية الاعتدال في الفكر والمواقف، والتثبت من الأخبار، وتمحيص ما يُتداول، وعدم الانسياق خلف الشائعات، مع الرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة، لا سيما فيما يتعلق بأمن البلاد واستقرارها.

وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام أن المملكة العربية السعودية تواصل دعمها لقضايا الإسلام والمسلمين وفي مقدمتها قضية المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن الاعتدال يمثل ركيزة أساسية في استقرار المجتمعات وتعزيز وحدة الصف وتحقيق المصالح العامة.

وفي المدينة المنورة، دعا إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير المسلمين إلى تقوى الله والاستقامة والتوبة، مبينًا أن الاستغفار من أعظم أبواب الخير وأسباب نيل رحمة الله ومغفرته. وأوضح أن النصوص الشرعية حثّت على الإكثار من الاستغفار، وأنه سبب لاستنزال البركات وتفريج الكرب وزيادة الأرزاق، مستشهدًا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تؤكد فضل التوبة والإنابة إلى الله.

وأكد الشيخ صلاح البدير أن باب التوبة مفتوح أمام العباد مهما عظمت ذنوبهم، وأن صدق الاستغفار يقتضي الندم على المعصية والإقلاع عنها وعدم الإصرار عليها، محذرًا من الاستغفار باللسان مع الإقامة على الذنوب.

واختتم خطيب المسجد النبوي خطبته بالدعوة إلى المسارعة بالتوبة ومحاسبة النفس، مبينًا أن ثمرة الاستغفار الحقيقية تتمثل في تصحيح المسار وترك المعاصي والالتزام بطاعة الله تعالى.