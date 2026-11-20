شهدت محافظة ظهران الجنوب عودة إحياء سوق الخميس الشعبي، الذي يمثل أحد المظاهر التاريخية والاجتماعية العريقة في المحافظة، ويجسد جانباً أصيلاً من حياة الآباء والأجداد وما ارتبط بها من عادات وتقاليد وقيم اجتماعية واقتصادية متوارثة.

وتأتي إعادة إحياء السوق انطلاقاً من أهمية المحافظة على الأسواق الشعبية بوصفها جزءاً من الذاكرة التاريخية للمجتمع، وموروثاً ثقافياً يعكس طبيعة الحياة قديماً، حيث كانت الأسواق ملتقى للأهالي ومكاناً لتبادل السلع والمنتجات المحلية، والتواصل الاجتماعي، والتعريف بالحرف اليدوية والمأكولات الشعبية والمنتجات التراثية.

ومن المتوقع أن تسهم عودة السوق في تعزيز الحراك الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة، وإتاحة الفرصة للأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتهم، إلى جانب استقطاب الزوار والمهتمين بالتراث، بما يعزز مكانة ظهران الجنوب وجهةً تراثيةً وسياحيةً مميزة.

وتمثل هذه المبادرة فرصة للأجيال الجديدة للتعرف على تاريخ الأسواق الشعبية وأهميتها في حياة المجتمع، واستحضار صور من الماضي الأصيل في مشهد يجمع بين عبق التراث وتطلعات الحاضر.

وتؤكد عودة سوق الخميس الشعبي أهمية تكاتف الجهود المجتمعية والمؤسسية للمحافظة على الموروث المحلي، وإبراز المقومات التاريخية والثقافية التي تزخر بها محافظة ظهران الجنوب، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المحافظة على التراث الوطني وتعزيز الهوية الثقافية وتنمية السياحة.

سوق الخميس الشعبي ليس مجرد سوق للبيع والشراء، بل ذاكرة مكان، وحكاية أجيال، وجسر يربط أصالة الماضي بآمال المستقبل، وقد ذكر الأهالي أن سوق ظهران كان يجمع القبائل قديماً ويتم تبادل أخبارهم نهاية كل أسبوع.