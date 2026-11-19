عززت المديرية العامة للجوازات خدماتها الميدانية في المنافذ البرية بتسخير الدراجات الكهربائية لخدمة المستفيدين من (أبشر سفر للزوار)، بما يسهم في سرعة الوصول إلى المسافرين وتقديم الدعم والمساندة لهم وإنهاء إجراءاتهم بمرونة وكفاءة.

وتواصل الجوازات جهودها لتسهيل إجراءات دخول القادمين إلى المملكة عبر المنافذ البرية؛ من خلال دعم المستفيدين من الخدمة الرقمية المتاحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزوار، بما يواكب التوجه نحو أتمتة الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

ودعت الجوازات المسافرين إلى الاستفادة من خدمة (أبشر سفر للزوار) عبر تطبيق (أبشر)، مؤكدة أن استخدامها سيصبح إلزامياً بعد مرور ستة أشهر من تاريخ 15/ 5/ 1448هـ الموافق 26 أكتوبر 2026م.

وتتيح الخدمة استكمال متطلبات السفر رقمياً قبل الوصول إلى المنفذ، عبر تسجيل بيانات المسافر والمركبة وإتمام إجراءات التأمين على المركبة، ما يسهم في تسريع إجراءات الدخول ورفع كفاءة العبور عبر المنافذ البرية.