بحث وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) البروفيسورة سالي كورنبلوث، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين المعهد والجامعات والمؤسسات البحثية السعودية.

وذلك خلال لقاء واجتماع طاولة مستديرة مع قيادات المعهد، ناقش فرص تطوير الشراكات المؤسسية في المجالات التعليمية والبحثية، واستكشاف مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يشمل البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات والمعرفة.

وتناول الاجتماع أهمية تعزيز ارتباط الأنشطة البحثية بالتحديات والاحتياجات التنموية، وتطوير دور الجامعات في إنتاج المعرفة وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول ابتكارية، إلى جانب استكشاف مسارات العمل المشترك التي تدعم الأولويات البحثية الوطنية، وتسهم في تطوير القدرات الأكاديمية والبحثية.وأكدت المباحثات أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والتقنية التي يمتلكها المعهد، وتوسيع فرص التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة والمعهد، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية والبحثية ويدعم بناء شراكات دولية فاعلة.