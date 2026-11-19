الطفل ليس مجرد وجه صغير يملأ المكان ضحكاً، أو حقيبة مدرسية تعبر الطريق كل صباح، بل هو حكاية مستقبل تبدأ فصولها منذ سنوات العمر الأولى، حين تتشكَّل ملامح الشخصية، وتنمو الأحلام، وتتفتح المواهب، وتُبنى الثقة بالنفس.

وبين ضحكة طفلٍ يبحث عن مساحة للعب، وسؤال آخر يفتش عن إجابة، وحلم صغير يتطلع إلى الاكتشاف، تتجسَّد معاني الطفولة؛ بوصفها مرحلة تستحق الرعاية والاهتمام، لا باعتبارها مسؤولية أسرية فحسب، بل أولوية مجتمعية وإنسانية.

الطفولة.. حقوق تتجاوز حدود الرعاية

وفي العشرين من نوفمبر من كل عام، يأتي اليوم العالمي للطفل ليعيد تسليط الضوء على حقوق الأطفال واحتياجاتهم، ويذكّر العالم بأن لكل طفل الحق في حياة آمنة وكريمة، وتعليم جيد، ورعاية صحية متكاملة، وبيئة تحتضن نموه، وتحميه من العنف والإهمال والاستغلال، وتمنحه الفرصة للتعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تمس حياته.

ولا تتوقف حكاية الطفولة عند توفير الاحتياجات الأساسية، فالأطفال يحتاجون، أيضاً، إلى من يصغي إليهم، ويؤمن بقدراتهم، ويمنحهم مساحة للتجربة والإبداع، ويعامل أفكارهم بجدية؛ فالطفل الذي يجد من يستمع إلى صوته اليوم، يكبر وهو أكثر قدرة على التعبير والمشاركة وصناعة التغيير غداً.

صوت الطفل يرسم ملامح المستقبل

وتحمل هذه المناسبة رسالةً متجددةً تضع صوت الطفل في قلب الاهتمام، وتدعو إلى الإصغاء للأطفال، والتعرف على تطلعاتهم، وإشراكهم في رسم المستقبل الذي يريدونه؛ انطلاقاً من حقيقة أن القرارات التي يتخذها الكبار اليوم ستنعكس على حياة الأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، لا يكون الاحتفاء الحقيقي بالطفولة في الكلمات والشعارات وحدها، بل في تحويل الحقوق إلى واقع ملموس، تبدأ ملامحه من أسرة آمنة، ومدرسة محفزة، ومجتمع واعٍ، ومؤسسات تضع مصلحة الطفل في مقدمة أولوياتها؛ فكل فرصة تعليم، وكل مساحة آمنة، وكل موهبة تجد من يرعاها، تمثِّل خطوةً نحو مستقبل أكثر إنصافاً وازدهاراً.

النموذج السعودي.. حماية وتمكين واستثمار

ويبرز النموذج السعودي في رعاية الطفولة بوصفه مساراً يجمع بين الحماية النظامية والرعاية والتنمية والتمكين، انطلاقاً من إيمان المملكة بأن الطفل ثروة وطنية وأحد أهم مرتكزات بناء المستقبل. وقد تجسد هذا الاهتمام في منظومة من التشريعات والبرامج والمبادرات التي تكفل حقوق الطفل، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل، الذي يهدف إلى صون الأطفال من مختلف أشكال الإيذاء والإهمال، وتوفير البيئة الآمنة لنموهم، مع التأكيد على أولوية مصلحتهم في الرعاية والحماية. ويمتد هذا الاهتمام إلى ضمان حقهم في التعليم والرعاية الصحية والتنشئة السليمة، وتعزيز فرص تنمية قدراتهم ومواهبهم، والاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، إلى جانب توفير أوجه الرعاية والتأهيل للأطفال ذوي الإعاقة. كما يعكس انضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل التزامها بالعمل على حماية حقوق الأطفال وتعزيزها، فيما تتكامل جهود الجهات المعنية والأسرة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي، تكون فيه تنمية الإنسان وتمكين الأجيال الناشئة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وهكذا لا يقتصر النموذج السعودي على حماية الطفل من المخاطر، بل يتجاوز ذلك إلى الاستثمار في قدراته، وتهيئة الظروف التي تساعده على التعلم والإبداع والمشاركة، ليكون شريكاً فاعلاً في صناعة مستقبل وطنه.

الاستثمار في الطفولة صناعة للغد

وفي اليوم العالمي للطفل، تتجدد الدعوة إلى النظر للطفولة باعتبارها استثماراً طويل الأمد في الإنسان والمجتمع، فالأطفال الذين ينشأون في بيئات آمنة، ويحصلون على فرص متكافئة في التعليم والرعاية، ويجدون من يدعم مواهبهم ويصغي إلى تطلعاتهم، يصبحون أكثر قدرة على الإسهام في بناء مجتمعاتهم وتحقيق طموحات أوطانهم.

فالطفولة ليست مجرد مرحلة انتظار حتى يكبر الإنسان، بل هي المستقبل وهو يتشكّل أمام أعيننا، وكلما أحسنت المجتمعات رعايتها اليوم، منحت الغد فرصة أكبر ليكون أكثر أمناً وإنصافاً وازدهاراً.