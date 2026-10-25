وصل إلى الرياض اليوم، رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الهيلينية الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وسفيرة الجمهورية الهيلينية لدى المملكة كاترينا فارباريغو، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.