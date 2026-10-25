أعلن صندوق التنمية العقارية إيداع مليار و91 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر أكتوبر 2026، في إطار جهوده المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الملائم وتعزيز الاستقرار السكني.

وأوضح الصندوق أن المبلغ المودع خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، بما يسهم في تحسين القدرة التمويلية للمستفيدين ورفع فرص التملّك، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني منذ بداية عام 2026 حتى نهاية أكتوبر بلغ عشرة مليارات و817 مليون ريال، تأكيداً لاستمرار الدعم الحكومي الهادف إلى تيسير رحلة التملّك للمواطنين.

وبيّن الصندوق أن خدمات الدعم السكني متاحة عبر البوابة الإلكترونية، إلى جانب خدمة (المستشار العقاري) التي تساعد المستفيدين على بناء مساراتهم السكنية والتمويلية وفق احتياجاتهم وأفضل الخيارات المتاحة.

ويواصل صندوق التنمية العقارية أداء دوره في دعم قطاع الإسكان وتمكين الأسر من الحصول على مسكنها الأول، إذ أسهم منذ تأسيسه عام 1974 في تمكين أكثر من 1.8 مليون أسرة من التملّك، كما دعم رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن إلى 66.24%، من خلال تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يعزز تنوع الخيارات السكنية ويواكب احتياجات المستفيدين.