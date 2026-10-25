أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بصاروخين باليستيين، سقطت أجزاء منهما لدى اعتراضهما في «وادي المغمّس» بالعاصمة المقدسة، وأجزاء من شظايا الاعتراض على حي النزهة بمحافظة جدة، ووادي جليل بمحافظة الطائف، ومركز مستورة بمحافظة رابغ.

وجاء هذا الاستهداف الآثم منها استمراراً لعدوانها على المملكة العربية السعودية وامتداده إلى الحرمين الشريفين.

وفي بيان للأمانة العامة، أكد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، تنديده بالنهج الإرهابي لجماعة الحوثي، وما تتجرأ به من هجمات تطال حرمة المقدسات، في استفزاز خطر لمشاعر أكثر من ملياري مسلم، وانتهاك سافر لقيم ديننا الحنيف، وأدنى المبادئ الإنسانية، وأفعالها تجسد نهجاً إرهابياً ينتهك الحرمات الدينية والمشاعر الإيمانية والإنسانية، في جرائم إرهابية متتابعة، هي خيانة لهدي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين.

وجدد -باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم كافة الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها - التأكيد على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لردع إرهاب المعتدين، وصون حرمة المقدسات وأرواح الآمنين، سائلاً الله تعالى أن ينصرها على المجرمين الآثمين، الذين انتهكوا حرمات الدين ومقدسات المسلمين، وأن يحفظها أرضاً وقيادةً وشعباً من كل مكروه.