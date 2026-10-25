عقدت اللجنة المنظمة للقمة العالمية للأمن والتقنية (GSTS) (السبت)، لقاءً تعريفياً في قبة وزارة الداخلية بالرياض، استعرضت خلاله برامج القمة وفعالياتها المصاحبة، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وعدد من الشركات العالمية.

وأوضحت اللجنة أن القمة، التي ستقام تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، يسبقها برنامج من الفعاليات يبدأ بـ«شهر GSTS» خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2026م، بهدف تأهيل الكفاءات واكتشاف المواهب، يليه معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية (SAIF) خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة مبتكرين من مختلف دول العالم في 14 مجالاً، فيما تعقد القمة بمدينة الرياض خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2026م.

وتشمل القمة جلسات رئيسية وحوارات متخصصة ومعارض تفاعلية في مجالات الأمن والتقنية، وتستهدف استقبال 40000 زائر، واستقطاب 250 متحدثاً، بمشاركة 100 شريك محلي ودولي.

وأكد المستشار بمكتب وزير الداخلية رئيس اللجنة المنظمة للقمة أحمد بن محمد الطويان، أن القمة تأتي في إطار حرص المملكة على تعزيز الشراكات والتعاون الدولي في المجالات الأمنية، ومواكبة التطورات التقنية وتوظيفها في العمل الأمني، مشيراً إلى أنها تمثل منصة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن والتقنية وتطوير الحلول النوعية.

وأوضح أن القمة ستناقش موضوعات الأمن الجنائي، وأمن البنية التحتية والسلامة المدنية، وأمن الحدود والهجرة غير الشرعية، ومكافحة المخدرات، والأمن البيئي، والأمن التنموي بمختلف مجالاته، إلى جانب المستجدات التقنية العالمية وتطبيقاتها في هذه المجالات، بما يدعم الاستدامة والنمو.

من جانبه، بين نائب رئيس اللجنة المنظمة عبدالعزيز بن أحمد الحمادي، أن القمة تقدم منظومة متكاملة تجمع بين بناء القدرات وتحفيز الابتكار وتعزيز التعاون الدولي، مشيراً إلى أن «شهر GSTS» يتضمن فرق عمل وبرامج متخصصة في 13 منطقة إدارية، تركز على تأهيل الكفاءات واكتشاف المواهب.

وأضاف أن البرنامج يشمل مبادرة نوعية تبنتها وزارة الداخلية، وتتولى أكاديمية طويق تصميمها وإدارتها، بهدف تعزيز المعرفة لدى 100 قائد من القطاعات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية، بمشاركة كبرى الجامعات العالمية، فيما يتيح معرض (SAIF) للمبتكرين والباحثين استعراض الحلول، وتجمع القمة القيادات والخبراء لمناقشة مستقبل الأمن والتقنية واستكشاف فرص الشراكات الإستراتيجية.

يذكر أن القمة تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع أكاديمية طويق، وبمشاركة وزارة التعليم شريكاً إستراتيجياً في المجالات العلمية، وشركة «تحكم» شريكاً مؤسساً، وشركة «علم» شريكاً رئيسياً، فيما تتولى شركة تحالف تنفيذها.