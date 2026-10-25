يتمتع، اليوم (الأحد)، طلاب وطالبات أربع إدارات تعليمية في السعودية بأول وآخر إجازة مدرسية إضافية خلال العام الدراسي الحالي.

وتشمل الإجازة الإضافية الأولى كافة طلاب وطالبات التعليم العام في مناطق ومحافظات السعودية بمدارس البنين والبنات، فيما ستكون هذه الإجازة هي الأولى والأخيرة لطلاب وطالبات مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف، طبقاً لما أعلنته إدارات التعليم فيما يتعلق بالإجازات الإضافية والتي تم إدراجها مع مطلع العام الدراسي بخلاف ما صدر من إجازات مدرسية مطولة حددتها وزارة التعليم في التقويم الدراسي.

وتبقى ثلاث إجازات إضافية لكافة الإدارات التعليمية عدا الإدارات الأربع والتي ستكون ليوم واحد فقط على النحو التالي: (الأحد) 29 نوفمبر من العام الميلادي الحالي 2026 و(الخميس) 7 يناير و(الأحد) 11 أبريل للعام الميلادي القادم 2027، يشار إلى أن التقويم الدراسي الذي أصدرته الوزارة تضمن ست إجازات مدرسية، إجازة اليوم الوطني (لمدة يومين) وإجازة الخريف (لمدة تسعة أيام) وإجازة منتصف العام الدراسي (لمدة تسعة أيام) وإجازة يوم التأسيس (لمدة يومين) وإجازة عيد الفطر (لمدة 16 يوماً) وإجازة عيد الأضحى المبارك (لمدة 16 يوماً).