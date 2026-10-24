أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات والاستنكار للاعتداء الحوثي الإرهابي على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، وما نجم عن اعتراض صاروخين باليستيين وسقوط أجزاء منهما في وادي المغمس بمكة المكرمة، وشظايا الاعتراض في مواقع بمحافظات جدة والطائف ورابغ.

وشدد على أن هذا الاعتداء الآثم لميليشيا الحوثي الإرهابية، يجسد استهتارًا صارخًا بأرواح المدنيين وأمنهم، وتصعيدًا إجراميًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا أن تعريض مكة المكرمة لمخاطر هذه الاعتداءات يمثل تجاوزًا بالغ الخطورة لحرمة الأماكن المقدسة واستفزازًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، ولا يمكن تبريره أو التساهل معه تحت أي ذريعة.

وأكد معاليه أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفًا واحدًا إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات، وتساند كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأشاد معاليه بيقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض الاعتداءات الحوثية الإرهابية والتصدي لها، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وإجراءات فاعلة تضع حدًا لهذه الاعتداءات الآثمة.