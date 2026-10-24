بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك.

وقال الملك: «تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون».



كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية عزاء ومواساة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك.

وقال ولي العهد: «علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أُدين هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لكم ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».