نظّمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ووكالة التنمية الفرنسية للعلا (AfAlUla)، جولة استكشافية في المحافظة ضمن فعاليات «شهر أكتوبر الحضري»؛ بهدف الاستفادة من تجارب المشاركات وملاحظاتهن الميدانية في تطوير أحياء أكثر ملاءمةً للمشي، وتعزيز سلامة المشاة وسهولة التنقل.

وشهدت الجولة، التي حملت عنوان «المشي الاستكشافي مع سيدات العلا»، مشاركة نحو 15 سيدة من أهالي العلا في حي الصخيرات بالقرب من «فيلا الحِجر»، وأجرت المشاركات تقييماً ميدانياً لعدد من المعايير، شملت: السلامة، والراحة، وسهولة الوصول، وتوافر المساحات المظللة، إلى جانب تحديد المواقع ذات الأولوية للتحسين باستخدام الخرائط التفاعلية.

وتعكس الجولة نهج الهيئة الملكية لمحافظة العلا في إشراك الأهالي في تحديد أولويات التنمية الحضرية، والاستفادة من تجاربهم اليومية لتطوير بيئات أكثر ملاءمةً للمشي والارتقاء بجودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات «برنامج جودة الحياة» ورؤية السعودية 2030.

وتأتي الجولة ضمن أنشطة «برنامج أحياء العلا الصديقة للمشي»، الذي طورته الهيئة الملكية لمحافظة العلا خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى أكتوبر 2026.

وشملت مخرجات البرنامج تطوير «إطار مؤشرات العلا لقابلية المشي وجودة العيش»، الذي يضم 40 مؤشراً موزعة على خمسة أبعاد رئيسةً، وخريطة طريق للتنفيذ تتضمن 35 إجراءً عملياً، ودليل تصميم الشوارع، إلى جانب العمل على تدشين «مختبر العلا الحضري» بوصفه منصةً تفاعليةً لاختبار المبادرات والتصاميم الحضرية في بيئات واقعيةً قبل التوسع في تطبيقها.

ومن المقرر الاستفادة من ملاحظات المشاركات وتوصياتهن في توجيه تصميم المشاريع التجريبية ضمن «مختبر العلا الحضري»، بما في ذلك مشروع التطوير الحضري لمنطقة «فيلا الحِجر»، ومبادرة المسارات الآمنة والخضراء للوصول إلى المدارس والمساجد، ومشروع تطوير ممرات تسهم في الحد من التعرض للإجهاد الحراري، إضافة إلى التحسينات المستقبلية في أحياء العلا.