توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (السبت)، استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطةً إلى غزيرةً على أجزاء من 10 مناطق في المملكة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبةً بزخات من البرد ورياحٍ نشطةٍ مثيرةٍ للأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، إضافة إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ضباب كثيف على أجزاء من الشرقية

وأشار التقرير إلى عدم استبعاد تكوّن الضباب الكثيف على أجزاء من المنطقة الشرقية، ما قد يؤثر في مدى الرؤية الأفقية.

رياح نشطة وارتفاع الأمواج في البحر الأحمر

وفي البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و38 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية تتحول مساءً إلى جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و32 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط.

أما الجزء الجنوبي، فتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 20 و40 كيلومتراً في الساعة، وقد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وبين متر ومترين على الجزء الجنوبي، وقد يتجاوز مترين مع السحب الرعدية الممطرة.

وتكون حالة البحر خفيفةً إلى متوسطة الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسطة الموج تصل إلى مائجة على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر في الخليج العربي

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 15 و40 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، فيما تكون حالة البحر خفيفةً إلى متوسطة الموج.