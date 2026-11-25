أعادت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان فتح ملف إطلالاتها السابقة، بعدما كشفت عن ندمها على بعض اختياراتها في عالم الموضة خلال فترة حملها بطفلتها الأولى نورث ويست.

وكانت كيم تعتمد آنذاك على الكعب العالي ضمن إطلالاتها اليومية والرسمية، في محاولة للحفاظ على أسلوبها الجريء ومواكبة حضورها اللافت في عالم الأزياء، رغم التغيرات الجسدية التي صاحبت الحمل.

ولم يكن الأمر مجرد اختيار جمالي، إذ كشفت أنها عانت من تورم شديد في القدمين خلال الحمل، لدرجة أن خلع الحذاء كان يكشف عن آثار ضغطه على قدميها المتورمتين، وهو ما جعل التجربة أكثر صعوبة.

وأضافت أنها استطاعت التعامل مع خياراتها بشكل أفضل خلال حملها الثاني بابنها سانت، عام 2015، مع تغير توجهات الموضة وانتشار أسلوب الملابس المريحة والأحذية الرياضية.