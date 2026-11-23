يشهد عالم العطور تحولاً نحو الروائح الهادئة والقريبة من البشرة، في اتجاه يبتعد عن العطور الصاخبة ذات الانتشار القوي، ويعتمد على تركيبات ناعمة تمنح إحساساً بأن الرائحة جزء طبيعي من الشخص، وليست مجرد عطر يرتديه.

وتبرز عطور المسك، والأخشاب الناعمة، والعنبر الخفيف، إلى جانب الروائح النظيفة التي تشبه رائحة الملابس freshly washed أو البشرة بعد الاستحمام، ضمن أبرز الاتجاهات التي تجذب اهتمام المستهلكين، خصوصاً الباحثين عن عطور يومية أكثر هدوءاً وخصوصية.

ويعكس هذا التوجه تغيراً في مفهوم العطر، إذ لم يعد الهدف دائماً ترك أثر قوي في المكان، بل أصبحت الرائحة وسيلة للتعبير عن الشخصية والمزاج، مع التركيز على الإحساس الذي تمنحه لصاحبها أكثر من مدى انتشارها حوله.

وتُعرف هذه الفئة باسم Skin Scents، وتعتمد غالباً على مكونات مثل المسك، وخشب الصندل، والعنبر، وبعض الروائح الكريمية، لتخلق هالة عطرية خفيفة تتفاعل مع حرارة الجسم وتختلف من شخص إلى آخر.