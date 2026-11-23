يعود الأصفر الخردلي إلى واجهة الموضة مع موسم خريف وشتاء 2026، ليقدم بديلاً دافئاً وجريئاً عن الألوان الشتوية التقليدية، ويبرز في المعاطف الطويلة، والسترات، وقطع التريكو.

ويتميز اللون بدرجاته الغنية والمائلة إلى الذهبي، التي تمنح الإطلالات حيوية ودفئاً، مع إمكانية تنسيقه بسهولة مع الأسود، والبني، والرمادي، والبيج، لإطلالات تجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسة العصرية.

كما يمكن اعتماده بأسلوب أكثر هدوءاً من خلال الإكسسوارات، أو اختيار قطعة رئيسية باللون الخردلي لتكون محور الإطلالة، في اتجاه يعكس عودة الألوان الجريئة إلى خزانة الشتاء بعيداً عن هيمنة الألوان المحايدة.