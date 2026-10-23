بعد سنوات من سيطرة الحواجب الكثيفة والطبيعية على صيحات الجمال، تعود الحواجب الرفيعة إلى الواجهة، مستلهمةً ملامح التسعينيات وبدايات الألفية، حين كانت الحواجب الدقيقة والمحددة جزءاً أساسياً من إطلالات النجمات.

وتعكس هذه العودة موجة الحنين إلى الماضي التي تفرض حضورها في عالم الموضة والجمال، إذ تستعيد الصيحات القديمة مكانتها بصيغ أكثر عصرية، تجمع بين الملامح الكلاسيكية والتقنيات الحديثة في المكياج.

وتتميز الحواجب الرفيعة بقدرتها على إبراز منطقة العين ومنح الوجه مظهراً أكثر تحديداً، إلا أن اعتمادها يتطلب مراعاة شكل الوجه وكثافة الحواجب الطبيعية، إذ قد لا تناسب جميع الملامح، خصوصاً مع الإفراط في إزالة الشعر.

وفي المقابل، لا تزال الحواجب الطبيعية والكثيفة تحتفظ بمكانتها، مع توجه نحو تهذيبها دون تغيير شكلها الأساسي، ما يفتح المجال أمام تنوع الخيارات بدلاً من الالتزام بصيحة جمالية واحدة.

وبين الحواجب الكثيفة والرفيعة، يبقى السؤال: هل تمثل عودة هذه الصيحة تجديداً في مفهوم الجمال، أم أنها مجرد محطة جديدة في دورة الاتجاهات التي تعيد إحياء الماضي كلما تغيرت أذواق الأجيال؟