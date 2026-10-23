يعود اللون الأحمر إلى واجهة الموضة في موسم خريف وشتاء 2026، ليقدم حضوراً لافتاً يتجاوز الإطلالات المسائية والمناسبات الخاصة، وصولاً إلى الأزياء اليومية التي تجمع بين الجرأة والأناقة. ويبرز الأحمر بدرجاته المتنوعة، من القرمزي العميق إلى الأحمر الناري، بوصفه خياراً يمنح الإطلالة طابعاً حيوياً دون الحاجة إلى المبالغة في التفاصيل.

وتتجه صيحات الموسم إلى توظيف الأحمر في القطع الأساسية، مثل المعاطف والفساتين والتنانير، مع تنسيقه بطرق تجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية. كما يبرز حضوره في الإكسسوارات، خصوصاً الحقائب والأحذية، التي تمنح الإطلالات المحايدة لمسة لونية جريئة.

وفي المقابل، تعود الأحزمة العريضة لتؤكد أهمية تحديد الخصر، سواء مع الفساتين أو المعاطف ذات القصات الواسعة، فيما تستمر الفساتين منخفضة الخصر في تقديم بديلاً مختلفاً عن التصاميم التقليدية التي تركز على إبراز الخصر.

ولا يقتصر تأثير الأحمر على اعتماده لوناً منفرداً، بل يمتد إلى تنسيقه مع درجات البني والشوكولاتة والرمادي، إلى جانب الأسود والأبيض، بما يتيح تقديم إطلالات متنوعة تناسب مختلف الأذواق.

وبين قوة اللون وبساطة القصات، يعكس الأحمر توجهاً نحو أزياء تمنح المرأة مساحةً أكبر للتعبير عن شخصيتها، وتؤكد أن الأناقة في الموسم الجديد لا تعتمد على كثرة التفاصيل، بل على اختيار القطعة المناسبة وطريقة تنسيقها.