تتجاوز صيحات الأظافر حدود الألوان والرسومات التقليدية، مع بروز التصاميم ثلاثية الأبعاد التي تحول المناكير إلى مساحة فنية تجمع بين الجمال والتجريب، من خلال تفاصيل مجسمة وملامس غير مألوفة.

وتعتمد هذه التصاميم على استخدام الجل الشفاف لتشكيل قطرات بارزة تحاكي الماء، أو إنشاء تموجات وأشكال هندسية ترتفع عن سطح الظفر، إلى جانب إضافات دقيقة تمنح الأظافر مظهراً أقرب إلى المنحوتات المصغرة.

ولا تقتصر الفكرة على المبالغة في الزخرفة، إذ يمكن تنفيذها بلمسات بسيطة على ظفر واحد، أو اعتماد تصميم أكثر جرأة يجمع بين الشفافية والألوان والتفاصيل المجسمة، ما يمنح كل إطلالة طابعاً خاصاً.

ومع هذا التوجه، يتحول فن الأظافر من مجرد خطوة مكملة للإطلالة إلى وسيلة للتعبير عن الشخصية، مستفيداً من تقنيات التصميم والملمس لإعادة تعريف شكل المناكير التقليدي.

ومع ذلك، تتطلب بعض التصاميم المجسمة عنايةً إضافيةً لتجنب تعلقها بالملابس أو تعرض الظفر للكسر، كما أن إزالة الجل بطريقةٍ خاطئةٍ قد تتسبب في إضعاف الأظافر الطبيعية.