كشفت دراستان عُرضتا خلال مؤتمر الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية لعام 2026 عن مخاطر محتوى العناية بالبشرة المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد رصد معلومات مضللة في غالبية فيديوهات العناية الكورية بالبشرة، إلى جانب حالات تضرر جلدي ارتبطت باستخدام منتجات رُوّج لها عبر هذه المنصات.

وحللت الدراسة الأولى 38 مقطعاً شائعاً على «تيك توك» حول البشرة الزجاجية وروتين العناية الكوري، ووجدت أن نحو 95% منها تتضمن ادعاءً مضللاً واحداً على الأقل، فيما أغفلت غالبية المقاطع التحذيرات الأساسية، مثل احتمالات التهيج وأهمية استخدام واقي الشمس.

وفي دراسة منفصلة شملت 94 مريضاً ظهرت لديهم مشكلات جلدية جديدة أو تفاقمت حالاتهم بعد استخدام منتجات رُوّج لها عبر وسائل التواصل، رُصد التهاب الجلد التماسي المهيّج لدى 42% منهم، فيما سُجل ظهور حب الشباب أو تفاقمه لدى 28%، وتفاقم الوردية لدى 12%، إلى جانب حروق كيميائية سطحية لدى 7%.

وربط الباحثون هذه المشكلات بالاستخدام المتزامن لعدة مكونات فعالة، مثل أحماض التقشير والريتينويدات وفيتامين سي، دون مراعاة نوع البشرة أو التداخلات المحتملة بين المنتجات، محذرين من أن انتشار الروتين التجميلي لا يعني بالضرورة سلامته أو ملاءمته للجميع.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية التحقق من مصادر المعلومات قبل تجربة الوصفات الرائجة، والتدرج في إدخال المنتجات الجديدة، واستشارة طبيب الجلدية عند ظهور تهيّجاً أو تفاقم المشكلات الجلدية، بدلاً من الاستمرار في تجربة المنتجات المتداولة على أمل الحصول على نتائج سريعة.