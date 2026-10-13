اختارت الفنانة المصرية نيللي كريم فستاناً باللون الأحمر الناري، في إطلالة لافتة اعتمدت على قوة اللون والقصّات الدرامية، بتصميم من توقيع المصمم الفرنسي ستيفان رولاند.

وجاء الفستان بقصّة طويلة وفضفاضة، مع فتحة رقبة على شكل حرف V وأكمام واسعة مستوحاة من تصميم الكيمونو، فيما أضاف الحزام العريض باللون العنابي تحديداً للخصر وتبايناً لونيًا منح التصميم مزيداً من العمق.

وأسهمت خامة الساتان اللامعة في إبراز انسيابية الفستان وحركته، مع الحفاظ على بساطة التفاصيل والزخارف. وعلى مستوى الإكسسوارات، اختارت نيللي كريم قلادة ذهبية عريضة بتفاصيل متدلية تستحضر ملامح المجوهرات الفرعونية، لتمنح الإطلالة طابعاً شرقيًا يتناغم مع جرأة التصميم.

أما جماليًا، فاعتمدت شعراً منسدلًا بفرق وسطي، ومكياجاً يبرز العينين مع شفاه بدرجة نيود، في تنسيق يوازن بين قوة اللون الأحمر وهدوء التفاصيل الجمالية.

وتبرز الإطلالة أسلوب ستيفان رولاند القائم على الأحجام اللافتة والقصّات المعمارية والألوان القوية، حيث تتحول بساطة التفاصيل إلى مساحة لإبراز التصميم، فيما يبقى اللون الأحمر العنصر الأكثر حضوراً في إطلالة نيللي كريم.