أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أكتوبر 2022م، مبينة أن قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال هذه الفترة بلغت (121 مليار ريال)، مقابلَ (106 مليارات ريال) خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره (15 مليار ريال)، بنسبة (14.2%).

وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر أكتوبر 2022م (96 مليار ريال)، مقابل (82 مليار ريال) خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره (14 مليار ريال)، بنسبة (17.1%).

ووفقاً لنتائج النشرة بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أكتوبر 2022م (25 مليار ريال)، مقابلَ (24 مليار ريال) خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره (مليار ريال)، وبنسبة (4.4%)، في حين بلغت قيمة الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر 2022م (67 مليار ريال)، مقابل (46 مليار ريال) خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره (21 مليار ريال)، بنسبة (45.7 %).

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.