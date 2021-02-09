كشف برنامج «البناء المستدام» الذي يقدم خدماته لعدد من الجهات في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية عن خمسة تصنيفات للمشاريع أو المباني الحاصلة على خدمة تقييم استدامة المباني.وأوضح البرنامج في بيان له أنه يمنح «شهادة تقييم استدامة المباني» عبر اتباع معايير عالمية عالية المستوى ترفع من كفاءة المبنى، وتحسّن من جودة الحياة داخل المبنى وخارجه، وتقلل من ضرر مخلفات البناء والمواد على البيئة وفق مواصفات ومقاييس عالمية، بما يحقق الانسجام مع رؤية المملكة 2030 لرفع كفاءة البيئة العمرانية وسلامتها.وأشار البرنامج إلى أنه يتم منح الشهادة من خلال مجموع النقاط التي يحصل عليها المبنى أو المشروع، وهي موزعة على عدد من المستويات تبدأ بتصنيف المشروع أو المبنى من (الأخضر، والبرونزي، والفضي، والذهبي) وصولاً إلى أعلى مستوى وهو (الماسي)، وبناءً على مجموع ما حققه المبنى أو المشروع من نقاط يُمنح شهادة (مستدام).ونوه إلى أنه من المتوقع الإعلان خلال الفترة القادمة عن عدد من المجمعات التي حصلت على شهادات تقييم استدامة المباني، مؤكداً على أن العمل بدأ فعلاً مع عدد من المجمعات الكبيرة التي تمثل مشاريع عمرانية ضخمة.