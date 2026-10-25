فتح رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الباب أمام إمكانية عودة بلاده إلى تطبيق قواعد حرية التنقل الخاصة بالاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن استمرار استبعاد هذا الخيار لن يكون خطاً أحمر في المفاوضات المستقبلية.



ونقلت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، اليوم (الأحد)، عن بيرنام قوله إن طبيعة الهجرة إلى المملكة المتحدة تغيرت منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ بات عدد أكبر من المهاجرين يتجهون إلى الإقامة الدائمة، بدلاً من العودة إلى بلدانهم الأصلية.



وأكد ضرورة إجراء نقاش واقعي يستند إلى الأدلة بشأن سياسات الهجرة وحرية التنقل، مشيراً إلى انفتاحه على إعادة النظر في موقف بريطانيا من القواعد الأوروبية المنظمة لتنقل الأفراد.



وتأتي هذه التصريحات في إطار الجدل المستمر بشأن مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل.