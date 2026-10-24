ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% عند تسوية تعاملات أمس (الجمعة)، ليقترب خام برنت من مستوى 117 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، وسط تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام في الشرق الأوسط، مع احتمالات شن الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.14%، بما يعادل 3.55 دولار، لتستقر عند 116.72 دولار للبرميل، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 6.24%.



كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي «نايمكس» تسليم ديسمبر بنسبة 3.82%، أو ما يعادل 3.80 دولار، لتغلق عند 103.27 دولار للبرميل، بمكاسب أسبوعية بلغت 1.83%.



وجاء ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أكد فيها قدرة الولايات المتحدة على الاستيلاء على كامل النفط الإيراني، والسيطرة على البلاد إذا أرادت، مشيراً إلى إمكانية إنهاء الحرب مع طهران سريعاً.



وفي السياق ذاته، رجح السفير الأمريكي لدى تركيا توجيه واشنطن ضربة عسكرية لإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أشار السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إلى استعداد بلاده لاستمرار المواجهة مع طهران لفترة طويلة.