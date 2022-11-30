رفض رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك جون وليامز، الإفصاح عن السرعة والمدى الذي يعتقد بأن البنك سيحتاج إليهما لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، لكنه قال إنه يتوقع احتمال خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم.وأضاف وليامز، في مؤتمر عبر الإنترنت أقامه النادي الاقتصادي في نيويورك يوم الإثنين: «أعتقد أننا سنحتاج إلى الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت، وأتوقع أن يستمر ذلك العام المقبل على الأقل»، مشيراً إلى أن تكاليف الاقتراض بحاجة إلى رفعها لخفض التضخم الذي ارتفع جداً.وقال: «أرى مرحلة، ربما في عام 2024، عندما يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة لأن التضخم سينخفض».وزاد المركزي الأمريكي من تكلفة الاقتراض قصير الأجل بشكل كبير هذا العام في معركته للحد من التضخم.وبسبب هذا الإجراء المفضل للبنك، ارتفع التضخم إلى ما يزيد على 3 أمثال هدف البنك المركزي هذا العام المتمثل في 2%.وبينما أشار وليامز إلى بعض علامات المضي نحو خفض التضخم، أفاد بأن أسعار الفائدة في حاجة إلى رفعها أكثر من ذلك.