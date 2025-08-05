سجّل إجمالي واردات وصادرات تجارة الخدمات الصينية في النصف الأول من هذا العام 3.89 تريليون يوان (نحو 544.9 مليار دولار)، بزيادة 8% على أساس سنوي.وأشارت وزارة التجارة الصينية أمس، إلى أن صادرات الخدمات ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى 1.69 تريليون يوان، بينما زادت الواردات بنسبة 3.2% لتصل إلى 2.2 تريليون يوان، فيما تقلص عجز تجارة الخدمات بمقدار 152.2 مليار يوان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وشهدت الخدمات كثيفة المعرفة نمواً مستمراً في التجارة، بإجمالي واردات وصادرات بلغ 1.5 تريليون يوان، بزيادة 6% على أساس سنوي.وكانت خدمات السفر أكبر فئة من فئات تجارة الخدمات خلال النصف الأول، وبلغ إجمالي حجم التجارة 1.08 تريليون يوان، بزيادة 12.3% مقارنة بالعام السابق.وسجلت الصين نمواً في الإيرادات والأرباح بصناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025.وأوضحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن الإيرادات المجمعة للصناعة بلغت 7.059 تريليون يوان (نحو 988.65 مليار دولار أمريكي) خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي، بينما ارتفع إجمالي أرباح الصناعة بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 858.1 مليار يوان.وأفادت -وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- بأن صادرات الصناعة حافظت على اتجاه النمو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، محققة نمواً بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 28.3 مليار دولار أمريكي.وأظهرت البيانات التفصيلية لوزارة الصناعة الصينية أنه خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، حافظ إجمالي إيرادات القطاع الفرعي لخدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم بنسبة 12.9% على أساس سنوي ليصل إلى 4.84 تريليون يوان، وهو ما يمثل 68.5% من الإيرادات المجمعة للصناعة بأكملها.وارتفعت الإيرادات المجمعة لخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، وتصميم الدوائر المتكاملة بنسبتي 12.1% و18.8% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.