ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلًا؛ لتعوّض بعض خسائرها بعد موجة بيع حادّة أخيراً، في حين تراجعت الأسهم السويسرية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر مع استيعاب المستثمرين للرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 39%.وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة. وانخفض مؤشر إس.إم.آي القياسي السويسري 1.5% مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.وتراجع سهما شركتي الأدوية السويسرية نوفارتيس وروش بنسبة 1.3% و2.3% على التوالي بعد أن بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسائل إلى قيادات 17 شركة أدوية كبرى يطالبهم فيها بخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية في الولايات المتحدة.وتراجعت شركتا ريتشمونت وسواتش للسلع الفاخرة، وهما من بين أكثر الشركات السويسرية تأثرا بالرسوم الجمركية، بأكثر من 1.5% لكل منهما.من جهته، قال وزير الأعمال السويسري جاي بارميلان:«إن سويسرا قد تراجع عرضها للولايات المتحدة، بعد أن فرضت عليها رسوما جمركية باهظة في أواخر الأسبوع الماضي وحذر خبراء من أنها قد تؤدي إلى ركود».