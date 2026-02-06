للساحراتِ تعاويذُهُنَّ،

ولي مثلُهُنْ،

للنساءِ أحاديثُهُنَّ،

ولي مثلُهُنْ،

للمساءاتِ أوجاعُهُنَّ،

ولي مثلُهُنْ،

للفراشاتِ أجنحةٌ

ليس لي مثلُها؛

ملونةٌ،

ليس لي مثلُها،

شفافةٌ،

ليس لي مثلُها

الفراشةُ؛

قد عوّدوها ذووها على الطيرانِ؛

فطارتْ على صحوةِ الزعفرانِ،

وحطّتْ على غفوةِ الوردِ،

وما عوّدوني على الحبوِ

إلاّ على ريبةِ الحرسِ الواقفينَ

على ثلجِ قيدي

الفراشةُ تنسجُ دفءَ علاقاتها بالزهورِ،

وأنسجُ بردي

العلاقاتُ علّقتها -في الخفاءِ-

على خوفِ ليلِ الظنونِ؛

فجرّحتُ خدّي

الفراشةُ ما خبّأتْ سرَّها

للفراشةِ أصحابُها

ليس لي مثلُها،

ولها زوجُ أجنحةٍ

ليت لي مثلَها

ليتني يا فراشةُ

كنتُ الفراشةَ؛

كيما أُحلّقَ فوقَ جراحِ النساءِ،

ودمعاتِهِنْ

للنساءِ محاذيرُهنَّ،

ولي مثلُهنْ.