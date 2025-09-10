نوّه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، الذي ألقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وأكد وزير الثقافة أن ما تضمنه الخطاب الملكي من تأكيد المبادئ الراسخة التي ترتكز على إعلاء الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والشورى، نابع من جذور الثقافة السعودية، التي وضعت هذا النهج المبارك على رأس أولوياتها منذ التأسيس.

وأوضح أن خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام للإنسان وتطوير بلادنا وتنميتها، من خلال تقديم المصلحة العامة للمواطن السعودي، والسعي الدؤوب نحو رفعة المواطن وتقدم المملكة في مختلف المجالات.

وأشار إلى ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من تأكيد تنويع مسارات الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النفط، وما حققته الأنشطة غير النفطية من مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وغيرها من المنجزات التي جعلت المملكة مركزاً عالمياً يستقطب مختلف النشاطات.

ونوه بما تشهده القطاعات الثقافية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتعزيز حضورها بوصفها أحد مقومات جودة الحياة، وجزءاً أساسيّاً من رؤية المملكة 2030.

وفي الختام سأل وزير الثقافة الله -سبحانه وتعالى- أن يديم والنماء والازدهار على المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.