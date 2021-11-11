الهيئة الملكية ووزارة الثقافة تستعرضان المبادرات الثقافية لمكة المكرمة.

عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في مركز الإدارة الشاملة، اجتماعاً مع وزارة الثقافة بهدف التعرف على المبادرات الثقافية داخل النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة. وحضر الاجتماع، فريق مركز الإدارة الشاملة برئاسة الأمين العام للمركز الدكتور بسام غلمان، وفريق وزارة الثقافة الذي ضم البراء العوهلي وكيل الاستراتيجيات والسياسات الثقافية، ونهى قطان وكيل الشراكات والتطوير، وفلوة البازعي مدير عام التخطيط والأداء.

ويهدف الاجتماع الى تعزيز المواءمة في المشروعات والمبادرات ذات العلاقة.

وتبادل الطرفان البيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع الثقافي للنطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وقدم مركز الإدارة الشاملة عرضاً لاستراتيجية الهيئة الملكية ووصفاً لاستراتيجيتها وعرضاً متعلقاً بدور مركز الإدارة الشاملة لضمان أوجه التعاون بشكل عام وتحقيق الأهداف المشتركة بين الهيئة والوزارة.